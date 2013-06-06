澳新汇市：澳元跌破0.95美元至20个月低点，受股市疲弱及降息传言打击

澳元兑日圆 跌至三个月低点93.89日圆，且测试2月低点约92.92的可能性越来越大。

新西兰元兑美元 跌至0.7928，为9月以来最低。

澳元承压，部分原因在于市场预计，周三澳洲公布经济成长数据令人失望后，澳洲央行将降息至纪录新低。

互换利率 目前显示，下月降息至2.5%的几率为47%，前一天仅为20%；银行间利率期货<0#YIB:>几乎完全消化了对其8月前将降息的预期。

而且，澳洲央行可能乐见澳元疲软，因为这会有助于缓解澳洲制造业的竞争压力，同时还会改善国内经济中的金融形势。(完)

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