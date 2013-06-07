澳新汇市：澳新货币贸易加权指数跌至数月低点，美关键数据出炉前市况紧绷

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳元贸易加权指数 重挫至72.2，为20个月低位；同时新西兰元贸易加权指数 跌至五个月低位74.34。
跌势加剧，因亚洲股市走低，其中日本股市 下跌逾2%。股市下挫推高了日圆，并可能破坏日本央行刺激举措的效果。
受此影响，澳元兑日圆 跌至91.26日圆，本周或将收低近5%，为2011年9月以来最大单周跌幅。
澳元兑欧元、英镑和瑞郎亦触及数年新低。
市场目光全落在1230GMT出炉的美国非农就业报告上。路透访问的分析师预计，非农就业岗位料增加17万个。若数据令人失望，可能会削弱美联储很快将削减其刺激计划的猜测。
澳元兑美元重要技术支撑位于2011年10月低位0.9388美元。新西兰元兑美元支撑料位于0.7940美元附近，阻力料在0.8100美元。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。