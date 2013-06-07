澳新汇市：澳元和新西兰元跌至数月低位附近，亚洲股市下挫带来压力

新西兰元 跌至0.7966，一度触及11个月低位0.7902，但本周仍有望上升0.6%。支撑位见约0.7940。

澳新货币贸易加权指数严重受挫。澳元贸易加权指数 跌至20个月低点72.2。新西兰元贸易加权指数 则距离五个月低位74.34不远。

多数跌幅是受到亚洲股市大跌的驱动。日本东证股价指数 跌逾2%，因投资者对日本政府增长策略的谨慎情绪升温。

股市下跌推高日圆，并可能抵销日本央行的刺激措施。

因此，澳元兑日圆 跌至五个月低位90.81，本周跌幅达5%，为2011年9月以来最大周线跌幅。澳元兑欧元、英镑和瑞郎亦跌至数年新低。

所有关注焦点都在1230 GMT出炉的美国非农就业数据。不管结果如何，该数据都可能引发澳元进一步下挫。(完)

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