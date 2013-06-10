澳新汇市：澳元和新西兰元挫跌，受疲弱中国数据影响

澳元看起来仍极为脆弱，仅两个月的时间里大跌12%。
周末公布的中国贸易数据意外疲软，再度打压澳元。中国是澳洲和新西兰主要出口市场。
“市场回到了买美元的模式，”澳新银行(ANZ)在报告中称。
“市场一致将非农就业人口数据解读为利好买入美元。中国贸易和融资方面的数据表现不佳，应促使澳元和新西兰元继续承压，”该行表示。
数据显示，上周外汇投机客增持澳元空头部位，净空头从前一周的42,307增加至58,550口合约。
若澳元跌破0.9388美元，将下看2010年9月以来的最低点，下一关键支撑位为0.9140美元，为2008-2011年涨势的38.2%费波纳奇回档技术位。
澳元贸易加权指数 也重挫至72.2，为20个月低位，因大量看多澳元兑欧元和英镑仓位平仓。
新西兰元 一度跌至0.7821美元，为2012年7月来低位，随后在0422GMT削减跌幅，报0.7840美元。新西兰元贸易加权指数 大跌至73.24，为2013年低位。
新西兰元短期技术支撑位料位于2012年7月创下的低位0.7808美元。
“新西兰元兑美元目前处于0.7430-0.7480美元上方的最后一个关键支撑位...如果新西兰元失守该支撑位，或澳元突破支撑区域，那么新西兰元将可能跌至0.75美元下方，”澳新银行分析师在报告中表示。
美联储将削减购债的传闻令投机客大举平掉新西兰元多头仓位。(完)
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(编译 朱晓军；审校 李爽)