澳新汇市：澳元及新西兰元暂时脱离低点，受日圆回跌拉抬

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
日圆上扬，部分缘于日本央行未祭出新举措来缓解债市波动令部分人士感到失望。
欧元一连七日上扬后暂作歇息，给澳元带来支撑。欧元兑澳元 自两年高位1.4237跌至1.4064。过去两个月，欧元累计上涨约0.20澳元。
澳元贸易加权指数 跌至72.0，为2011年10月触及70.8以来最低。若跌破该位，则将创下2010年9月以来最低。
澳洲消费者信心在连续两个月大跌后于6月反弹，也给澳元带来支撑。
新西兰元兑美元 小涨至0.7901，此前触及近12个月低位0.7761。支撑料位于0.7821，之后为0.7800；阻力位约在0.7924。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 张荻)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。