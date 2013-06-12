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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 10:54 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元暂时脱离低点，受日圆回跌拉抬

日圆上扬，部分缘于日本央行未祭出新举措来缓解债市波动令部分人士感到失望。

欧元一连七日上扬后暂作歇息，给澳元带来支撑。欧元兑澳元 自两年高位1.4237跌至1.4064。过去两个月，欧元累计上涨约0.20澳元。

澳元贸易加权指数 跌至72.0，为2011年10月触及70.8以来最低。若跌破该位，则将创下2010年9月以来最低。

澳洲消费者信心在连续两个月大跌后于6月反弹，也给澳元带来支撑。

新西兰元兑美元 小涨至0.7901，此前触及近12个月低位0.7761。支撑料位于0.7821，之后为0.7800；阻力位约在0.7924。(完)

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