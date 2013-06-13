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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:54 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跳涨，因就业数据好于预期降低央行降息机率

路透悉尼6月13日 - 澳元周四上涨0.005美元，之前澳洲公布的就业数据好于预期，降低了澳洲央行7月降息的预期。

澳元兑美元 由数据公布前的0.9440最高涨至0.9525，最新报0.9483美元。澳元本周稍早触及2010年9月以来低点0.9325美元。(完)

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