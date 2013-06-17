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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 10:19 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆反弹，兑美元亦上扬

澳元和新西兰元兑美元亦上扬，澳元兑美元 涨0.5%报0.9614，新西兰元兑美元 升0.6%报0.8091，逼近周五所及的两周高位0.8137。

芝加哥国际货币市场(IMM)最新数据显示，投机客澳元净空头部位为纪录最大。澳元4月大幅下跌。这种极端部位通常表明该货币有必要盘整或反弹。

交易员称，若要澳元和新西兰元将继续反弹，美联储主席贝南克就必须淡化有关其可能开始缩减购债时机和速度的臆测。

麦格理分析师表示，澳元首道支撑位在0.9520，若跌穿0.9420则意味着当前反弹走势结束。

新西兰元支撑位应在0.8000，若跌穿0.7890/7900也将表明反弹结束。

澳洲央行6月4日政策会议记录将于周二公布，若显露明显的宽松偏向可能会压制澳元。(完)

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