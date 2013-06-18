澳新汇市：澳新货币处于守势，受澳洲央行会议记录观点拖累

之前金融时报报导称美联储可能暗示其将在9月放缓购债速度，已令澳元承压。

后来该报导作者又指出，这只是一个观点，他并未掌握内幕消息，但市场走势变动速度显示，市场对有关刺激举措回撤的任何暗示都非常敏感。

澳元兑美元 日内跌0.5%报0.9511。澳元较5月初所及近1.0300的高位已下跌近10%，并在6月11日跌至33个月低点0.9325。

新西兰元兑美元 亦跌0.3%报0.7979。新西兰元亦较4月末高点0.8587跌近10%。

澳元和新西兰元兑欧元 和日圆 亦走软。

美联储可能开始缩减刺激计划的任何暗示都可能激发美元上扬，并对澳元和新西兰元构成压力。

澳元短线支撑料在0.9495附近，为上周涨势的50%回档位，亚洲市场在0.9650上方的卖单料限制其大幅上扬。

新西兰元支撑位在0.7959，该水准疑似有买单。若升向0.8100料将遭遇卖压，因该水准上方布有卖单。(完)

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