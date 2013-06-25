澳新汇市：澳元和新西兰元脱离数月低位，此前美联储官员言论缓解担忧

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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新西兰元兑美元 报0.7750，从滑向一年低位0.7683的跌势中回稳。支撑位见0.7720。阻力位见0.7784，随后为0.7810。
澳新两币兑日圆均上升，兑欧元持稳。
美联储官员向投资者保证，距离收紧政策还很遥远，此后市场情绪趋于冷静。
澳洲和新西兰本周没有重要经济数据出炉，因此市场专注于海外形势发展。(完)
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