澳新汇市：澳元和新西兰元动能渐失，受金价跌势打压

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
交易商称，日系银行卖盘以及月末资金流动让市场措手不及。最新跌势几乎全部抹去本周升幅。
黄金价格 跌破每盎司1,200美元，至三年低位，亦损及澳元。
新西兰元兑美元 跌0.3%至0.7771，但仍高于周一所及的一年低点0.7683。短线支撑位见约0.7750，随后为0.7720。0.7830可能构成阻力。
澳新货币兑日圆、欧元和英镑亦下挫。
美联储官员试图平息市场对缩减刺激的担忧，但汇市对此几无反应。
美联储两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。
当地无重大数据即将出炉。下周关注焦点在澳洲央行周二的利率决定。路透调查的多数分析师预计澳洲央行将维持利率不变，部分归因于澳元下跌。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。