澳新汇市：澳元和新西兰元动能渐失，受金价跌势打压

交易商称，日系银行卖盘以及月末资金流动让市场措手不及。最新跌势几乎全部抹去本周升幅。

黄金价格 跌破每盎司1,200美元，至三年低位，亦损及澳元。

新西兰元兑美元 跌0.3%至0.7771，但仍高于周一所及的一年低点0.7683。短线支撑位见约0.7750，随后为0.7720。0.7830可能构成阻力。

澳新货币兑日圆、欧元和英镑亦下挫。

美联储官员试图平息市场对缩减刺激的担忧，但汇市对此几无反应。

美联储两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。

当地无重大数据即将出炉。下周关注焦点在澳洲央行周二的利率决定。路透调查的多数分析师预计澳洲央行将维持利率不变，部分归因于澳元下跌。(完)

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