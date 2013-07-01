澳新汇市：中国官方制造业PMI公布后澳元/美元升离低位，但走势仍不稳

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
在数据显示中国制造业放缓程度小于预期后，澳元兑美元攀升约30个点子。中国是澳洲最大的单一出口市场。
中国6月官方制造业PMI从50.8下滑至50.1，但好于50.0的预估值；汇丰制造业PMI终值降至48.2 。
“两个数据都没怎么令市场失望，这表明澳元近期跌破0.9100美元的可能性进一步降低，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher说。
但交易商表示，澳元跌到2008-2011年涨势38.2%回档位0.9143美元下方，是一个利空信号，或为进一步跌势铺平道路。
在美联储理事史坦周五表示9月会议或是考虑缩减QE的适当时点后，澳元今日早间便承压 。这些言论拉抬了美债收益率，对美元形成提振。
新西兰元兑美元 报约0.7763美元，此前触及日低0.7690，后者接近上周所及的一年低点0.7683美元。
新西兰国民银行策略师Mike Jones预期，新西兰元合理价值在0.7750-0.8150美元区间。
新西兰元近期支撑位料在0.7710，随后是0.7683美元。首道阻力位是0.7770美元，接下来是0.7800/10美元。(完)
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路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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