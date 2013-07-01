版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 11:02 BJT

澳新汇市：中国官方制造业PMI公布后澳元/美元升离低位，但走势仍不稳

在数据显示中国制造业放缓程度小于预期后，澳元兑美元攀升约30个点子。中国是澳洲最大的单一出口市场。

中国6月官方制造业PMI从50.8下滑至50.1，但好于50.0的预估值；汇丰制造业PMI终值降至48.2 。

“两个数据都没怎么令市场失望，这表明澳元近期跌破0.9100美元的可能性进一步降低，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher说。

但交易商表示，澳元跌到2008-2011年涨势38.2%回档位0.9143美元下方，是一个利空信号，或为进一步跌势铺平道路。

在美联储理事史坦周五表示9月会议或是考虑缩减QE的适当时点后，澳元今日早间便承压 。这些言论拉抬了美债收益率，对美元形成提振。

新西兰元兑美元 报约0.7763美元，此前触及日低0.7690，后者接近上周所及的一年低点0.7683美元。

新西兰国民银行策略师Mike Jones预期，新西兰元合理价值在0.7750-0.8150美元区间。

新西兰元近期支撑位料在0.7710，随后是0.7683美元。首道阻力位是0.7770美元，接下来是0.7800/10美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐