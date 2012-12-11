重发-澳新汇市: 澳元和新西兰元均接近数周高位

(重发以加上英文原文链接) 路透悉尼/惠灵顿12月11日 - 澳元和新西兰元周二持于数周高位附近 ,对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出新经济刺激举措的预期提供 支撑,不过投资者也在谨慎关注意大利政局的发展. 澳元 止步于1.0479美元,盘初报1.0485,隔夜曾高见1.0506. 澳元仍然非常接近上周所及11周高位1.0515. 在美联储政策会议结束前,投资者不愿大举押注. 市场猜测美联储或出人意料宣布将每月购债规模扩大到450亿美元以 上,以压低借贷成本.这种结果或令美元承压,并推高大宗商品货币. 传闻称在1.0525美元和1.0550美元处有大量期权障碍,首道支撑位在1 .0465美元,往下澳洲出口商在1.0450处有买单. 澳元一度下跌,因报告显示澳洲11月企业信心降至三年多低位,同时企 业状况依然疲弱,从而提高了央行进一步降息的机率. 新西兰元兑美元 持坚于0.8337美元,十分接近周一触及的10 周高位0.8355美元. 新西兰元或测试0.8360美元附近的强阻力位,支撑位料在11月7日所及 高位0.8308美元.(完)