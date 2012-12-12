更正-澳新汇市 :澳元和新西兰元兑美元接近多月高点,因寄望美日推出刺激举措

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
澳元不甘落后,今年兑日圆已升逾10%.澳元兑日圆 触及八个半月高点86.78,有望上探今年3月创 下的年内高点88.61. 澳元兑美元 升至1.0541,为9月17日以来高位.新西兰元兑美元 稍早攀升至九个月高位0.8 398,最新报0.8388,本月升逾2%. 两货币受到美国财政危机有望解决以及预期美联储将在政策会议后推出更多刺激举措的支撑. 澳元并受到澳洲政府上修2013财年铁矿石产出预测的提振.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。