更正-澳新汇市 :澳元和新西兰元兑美元接近多月高点,因寄望美日推出刺激举措

澳元不甘落后,今年兑日圆已升逾10%.澳元兑日圆 触及八个半月高点86.78,有望上探今年3月创 下的年内高点88.61. 澳元兑美元 升至1.0541,为9月17日以来高位.新西兰元兑美元 稍早攀升至九个月高位0.8 398,最新报0.8388,本月升逾2%. 两货币受到美国财政危机有望解决以及预期美联储将在政策会议后推出更多刺激举措的支撑. 澳元并受到澳洲政府上修2013财年铁矿石产出预测的提振.(完)