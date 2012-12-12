澳新汇市: 澳元和新西兰元兑美元和日圆至多月高位,寄望美日祭出刺激举措

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
交易商表示,新西兰元上涨,因国内出口商争相针对进一步升值进行对 冲而买入,模型基金则希望测试70.50的新西兰元/日圆10年均值. 新西兰元兑日圆今年以来已升值16%,兑美元则上涨了8%,因投资者看 好新西兰经济进展会优于其他国家. 澳元兑日圆 触及八个半月高位87.03日圆,且可能测试88.6 2日圆,此为3月触及的今年高位.澳元/日圆今年以来已上涨超过10%. 亚洲股市走强激励澳元和新西兰元兑美元升至数月高位.澳元/美元A UD=D4升至1.0541美元,为近三个月来最佳,新西兰元/美元 则升 至0.8398美元,为3月初以来首见. 风险资产得到支撑,因看好美国财政危机有解,及美联储周三结束两日 政策会议后料将推出更多刺激举措.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。