澳新汇市: 澳元和新西兰元兑美元和日圆至多月高位,寄望美日祭出刺激举措

交易商表示,新西兰元上涨,因国内出口商争相针对进一步升值进行对 冲而买入,模型基金则希望测试70.50的新西兰元/日圆10年均值. 新西兰元兑日圆今年以来已升值16%,兑美元则上涨了8%,因投资者看 好新西兰经济进展会优于其他国家. 澳元兑日圆 触及八个半月高位87.03日圆,且可能测试88.6 2日圆,此为3月触及的今年高位.澳元/日圆今年以来已上涨超过10%. 亚洲股市走强激励澳元和新西兰元兑美元升至数月高位.澳元/美元A UD=D4升至1.0541美元,为近三个月来最佳,新西兰元/美元 则升 至0.8398美元,为3月初以来首见. 风险资产得到支撑,因看好美国财政危机有解,及美联储周三结束两日 政策会议后料将推出更多刺激举措.(完)