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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 13:33 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元兑美元和日圆至多月高位,寄望美日祭出刺激举措

交易商表示,新西兰元上涨,因国内出口商争相针对进一步升值进行对
冲而买入,模型基金则希望测试70.50的新西兰元/日圆10年均值.
    
    新西兰元兑日圆今年以来已升值16%,兑美元则上涨了8%,因投资者看
好新西兰经济进展会优于其他国家.
    
    澳元兑日圆 触及八个半月高位87.03日圆,且可能测试88.6
2日圆,此为3月触及的今年高位.澳元/日圆今年以来已上涨超过10%.
    
    亚洲股市走强激励澳元和新西兰元兑美元升至数月高位.澳元/美元A
UD=D4升至1.0541美元,为近三个月来最佳,新西兰元/美元 则升
至0.8398美元,为3月初以来首见.
    
    风险资产得到支撑,因看好美国财政危机有解,及美联储周三结束两日
政策会议后料将推出更多刺激举措.(完)

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