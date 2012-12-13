澳新汇市: 澳元与新西兰元在美联储宽松举措出炉后获得良好买气

交易员指出,1.0590-1.0610美元间存在来自基金的大量卖单.主要阻 力料位于1.0625美元,为9月14日和3月20日高位. 新西兰元兑美元 一度跳涨至近10个月高位0.8453美元,现报0 .8434美元,近期内或将测试年内高位0.8471美元.短线阻力位于0.8450美 元之上,卖单自0.8465美元向上延伸至0.8495美元. 风险资产上扬,因美联储前所未有地承诺维持近零利率直到失业率降 至6.5%,远低于当前的7.7%. 铁矿石价格.IO62-CNI=SI触及五个月高位每吨125美元亦有助于支 撑澳元.(完)