澳新汇市: 澳元和新西兰元上扬,新西兰元兑日圆大涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
交易员指出,1.0590-1.0610美元间存在来自基金的大量卖单.主要阻 力料位于1.0625美元,为9月14日和3月20日高位. "澳元仍有来自公司账户和投资大户的良好买需,考虑到负利差,年底 将非常难以卖出澳元,"一欧系银行交易员称. 风险资产大受提振,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布 将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%. 铁矿石价格的跳升也有提振作用,其价格升至每吨125美元的五个月高 位. 新西兰元 也处于升势,澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在一 份报告中指出,"2月高点唾手可得,年底前可望超过该水位."(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。