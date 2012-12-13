澳新汇市: 澳元和新西兰元上扬,新西兰元兑日圆大涨

交易员指出,1.0590-1.0610美元间存在来自基金的大量卖单.主要阻 力料位于1.0625美元,为9月14日和3月20日高位. "澳元仍有来自公司账户和投资大户的良好买需,考虑到负利差,年底 将非常难以卖出澳元,"一欧系银行交易员称. 风险资产大受提振,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布 将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%. 铁矿石价格的跳升也有提振作用,其价格升至每吨125美元的五个月高 位. 新西兰元 也处于升势,澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在一 份报告中指出,"2月高点唾手可得,年底前可望超过该水位."(完)