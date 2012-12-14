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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 09:33 BJT

澳新汇市: 澳元及新西兰元兑日圆均强势上涨,兑美元变动不大

周五公布的数据显示,日本企业信心连续第二季恶化,令日本央行面临放松政策的更大压力.

澳元及新西兰元兑美元走势停滞,近期涨势暂时告歇.

汇丰中国PMI初值将在0145GMT公布,若数据弱于预估,可能令澳元和新西兰元遭逢更多获利了结.

澳元兑美元 约报1.0515美元,周四本地尾盘为1.0548,脱离本周创下的三个月高位1.0585.

支撑位在1.0487美元,主要阻力在1.0625.

新西兰元兑美元 报0.8418,脱离海外市场触及的九个月高点0.8461.因迹象显示美国预算协商缺乏进展,引发避险情绪,减少了对高收益货币新西兰元的需求.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)

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