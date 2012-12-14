澳新汇市: 澳元及新西兰元兑日圆均强势上涨,兑美元变动不大

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
周五公布的数据显示,日本企业信心连续第二季恶化,令日本央行面临放松政策的更大压力.
澳元及新西兰元兑美元走势停滞,近期涨势暂时告歇.
汇丰中国PMI初值将在0145GMT公布,若数据弱于预估,可能令澳元和新西兰元遭逢更多获利了结.
澳元兑美元 约报1.0515美元,周四本地尾盘为1.0548,脱离本周创下的三个月高位1.0585.
支撑位在1.0487美元,主要阻力在1.0625.
新西兰元兑美元 报0.8418,脱离海外市场触及的九个月高点0.8461.因迹象显示美国预算协商缺乏进展,引发避险情绪,减少了对高收益货币新西兰元的需求.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。