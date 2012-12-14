重发-澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆本周料将大幅收高

(重发以增加原文USN) * 新西兰元兑日圆本周有望涨3%;兑美元或涨1.3% * 澳元兑日圆本周料涨2% 路透悉尼/惠灵顿12月14日--- - 澳元和新西兰元兑日圆周五在原先大幅上涨的基础上乘胜追击,因日本央 行将增加货币发行的预期升温,这两种货币本周有望大幅收高. 澳元和新西兰元兑美元在多月高点附近徘徊,受良好的汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)支撑. 澳元/美元 报1.0536美元,早盘报1.0527,本周曾攀升至三个月高位1.0585,最终料收高0.5%. 支撑位预计在10日移动均线所在的1.0487,阻力位料为9月14日和3月20日所触高点1.0625. 俄罗斯央行表示将其外汇储备中的澳元比重增至1.5%,该消息也提振澳元. 新西兰元兑美元 走坚至0.8434美元,早盘在0.8432,本周有望收高1.3%. "新西兰元走势无疑是正面的,但扫一下'基本面'就会发现,要想升破0.8800有点不大可能,"Bank of New Z ealand外汇分析师Mike Jones说. 新西兰元短线支撑位料在五日均线附近的0.8410,向下在0.8380有支撑.隔夜所及高点0.8461为第一道阻力 位,年内高点0.8471的阻力更强. 新西兰元兑日圆 跳涨至四年新高70.81日圆,本周有望以3%的涨幅作收. 澳元/日圆 亦跟涨,攀至九个月高点88.40,全周有望录得逾2%的涨幅. (完)