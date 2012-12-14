重发-澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆本周料将大幅收高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(重发以增加原文USN) * 新西兰元兑日圆本周有望涨3%;兑美元或涨1.3% * 澳元兑日圆本周料涨2% 路透悉尼/惠灵顿12月14日--- - 澳元和新西兰元兑日圆周五在原先大幅上涨的基础上乘胜追击,因日本央 行将增加货币发行的预期升温,这两种货币本周有望大幅收高. 澳元和新西兰元兑美元在多月高点附近徘徊,受良好的汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)支撑. 澳元/美元 报1.0536美元,早盘报1.0527,本周曾攀升至三个月高位1.0585,最终料收高0.5%. 支撑位预计在10日移动均线所在的1.0487,阻力位料为9月14日和3月20日所触高点1.0625. 俄罗斯央行表示将其外汇储备中的澳元比重增至1.5%,该消息也提振澳元. 新西兰元兑美元 走坚至0.8434美元,早盘在0.8432,本周有望收高1.3%. "新西兰元走势无疑是正面的,但扫一下'基本面'就会发现,要想升破0.8800有点不大可能,"Bank of New Z ealand外汇分析师Mike Jones说. 新西兰元短线支撑位料在五日均线附近的0.8410,向下在0.8380有支撑.隔夜所及高点0.8461为第一道阻力 位,年内高点0.8471的阻力更强. 新西兰元兑日圆 跳涨至四年新高70.81日圆,本周有望以3%的涨幅作收. 澳元/日圆 亦跟涨,攀至九个月高点88.40,全周有望录得逾2%的涨幅. (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。