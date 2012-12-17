版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 09:26 BJT

澳新汇市: 澳元与新西兰元兑日圆及美元均触及高点,受日本大选结果激励

日本央行本周将举行会议,分析师预估央行将更进一步放宽政策.不过有鉴于日圆
全线下跌的程度,交易员强调须注意市场出现修正.
    
    澳元兑美元 报1.0552美元,周五纽约收盘价为1.0557,距离上周所触及的
三个月高点1.0585不远.
    
    澳元第一道支撑位在1.0510,初步上涨阻力位在1.0585,强阻力位约在10日移动均
线切入位1.0625.
    
    新西兰兑美元 持稳在约0.8458美元,周五纽约收盘报0.8448.上周曾触及
去年9月初以来的最高位0.8477.
    
    新西兰11月服务业活动放缓但仍维持扩张,10月曾创11个月高位.
    
    新西兰经济研究所(NZIER)周一公布的预测调查显示,新西兰经济未来三年料将在
温和通胀中小幅成长,而地震重建工作时间较长则令利率在纪录低位持续更久.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐