澳新汇市: 澳元与新西兰元兑日圆及美元均触及高点,受日本大选结果激励

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
日本央行本周将举行会议,分析师预估央行将更进一步放宽政策.不过有鉴于日圆 全线下跌的程度,交易员强调须注意市场出现修正. 澳元兑美元 报1.0552美元,周五纽约收盘价为1.0557,距离上周所触及的 三个月高点1.0585不远. 澳元第一道支撑位在1.0510,初步上涨阻力位在1.0585,强阻力位约在10日移动均 线切入位1.0625. 新西兰兑美元 持稳在约0.8458美元,周五纽约收盘报0.8448.上周曾触及 去年9月初以来的最高位0.8477. 新西兰11月服务业活动放缓但仍维持扩张,10月曾创11个月高位. 新西兰经济研究所(NZIER)周一公布的预测调查显示,新西兰经济未来三年料将在 温和通胀中小幅成长,而地震重建工作时间较长则令利率在纪录低位持续更久.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。