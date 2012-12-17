澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆大涨,因日本料将推宽松政策

今年迄今澳元/日圆已大涨12%,且升破90.04日圆(2011年5月高位),料将测试 2008年水准.下一道支撑位在88日圆. 日本自民党周日大选胜出,前首相安倍晋三有机会推动其"无限度"货币宽松 政策后,日圆全面下跌. 日本央行本周稍后将召开会议,将承受扩大买债计划的沉重压力. 澳元/美元 报1.0539美元,周五纽约盘报1.0557美元,上周曾攀升至 三个月高位1.0585美元. 下一道支撑位在1.0510美元,初步阻力位在1.0585美元,之后是重要障碍-9月 高位1.0625美元. 新西兰元/美元 从盘初触及的0.8474美元回落至0.8436美元.上周尾 段曾升至15个月高位0.8477美元. 新西兰元/澳元 上涨,澳元/新西兰元跌至两个月低位1.2446新西 兰元,最新报1.2484. 一些分析师警告,周四将公布的国内生产总值(GDP)数据,可能对新西兰元构 成下档风险.(完)