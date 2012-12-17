澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆大涨,因日本料将推宽松政策

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
今年迄今澳元/日圆已大涨12%,且升破90.04日圆(2011年5月高位),料将测试 2008年水准.下一道支撑位在88日圆. 日本自民党周日大选胜出,前首相安倍晋三有机会推动其"无限度"货币宽松 政策后,日圆全面下跌. 日本央行本周稍后将召开会议,将承受扩大买债计划的沉重压力. 澳元/美元 报1.0539美元,周五纽约盘报1.0557美元,上周曾攀升至 三个月高位1.0585美元. 下一道支撑位在1.0510美元,初步阻力位在1.0585美元,之后是重要障碍-9月 高位1.0625美元. 新西兰元/美元 从盘初触及的0.8474美元回落至0.8436美元.上周尾 段曾升至15个月高位0.8477美元. 新西兰元/澳元 上涨,澳元/新西兰元跌至两个月低位1.2446新西 兰元,最新报1.2484. 一些分析师警告,周四将公布的国内生产总值(GDP)数据,可能对新西兰元构 成下档风险.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。