澳新汇市: 澳元及新西兰元兑美元和欧元涨势暂歇,兑日圆仍持坚

新西兰元/美元 报约0.8384美元,盘初报0.8420美元.上周曾创 下15个月高位0.8477. 支撑位在约0.8386,为10日移动均线切入位及12月12日低位,第一道阻 力位为0.8450. 交易商表示,澳元和新西兰元升势受限,因许多投机客已持有多仓,需要 新的刺激因素才会增持. 欧元/澳元 升至两个月高位1.2586澳元,已升破10月-11月走 势的61.8%回档位1.2568.本周以来已上涨近1%.欧元/新西兰元 升至两周高位1.5764新西兰元.最新报1.5745. 澳元/日圆 报88.70日圆,周一曾创下19个月高位约89.01.新 西兰元/日圆 则报70.83日圆,和本周初创下的四年高位71.36相 去不远.(完)