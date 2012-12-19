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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 13:30 BJT

澳新汇市: 澳新货币兑欧元、美元均跌,但兑日圆持坚

"市场对欧洲形势感到乐观,因希腊债信评级被上调六个级距,另外亦对美国财政悬崖问
题感到非常乐观表示乐观,"澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso表示.
    
    评级机构标普周二将希腊主权债信评级从选择性违约上调至B-,展望为稳定,指因欧洲将
该国留在欧元区所做的努力. 
    
    本周欧元兑澳元已经上涨1%,已突破10月至11月涨势的61.8%回档技术位1.2568澳元.
    
    Capurso认为欧元有进一步上涨空间,并可能涨至1.2750-1.2800澳元.他认为欧洲央行不
大可能降息,也给欧元涨势提供支撑.
    
    新西兰元兑美元 日内下跌约0.3%,至盘中低点0.8378美元,进一步脱离上周所及
的15个月高点0.8477.(完)

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