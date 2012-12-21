澳新汇市: 澳元及新西兰元兑美元及欧元周线恐将收跌

欧元兑新西兰元 报1.5876新西兰元,接近两周高位1.5916 新西兰元,本周已上涨2%. 近期欧元区局势有正面进展,包括希腊获得新的金援和德国企业信心 上扬,欧元全面走升. 澳元兑美元 自稍早的1.0482美元下滑至1.0450美元,远离上 周触及的三个月高位1.0585美元. 澳元本周下跌超过1%,因受围绕美国财政危机谈判的不确定性拖累.由 于临近年底,市场交投清淡也加剧了价格走势. 支撑位在1.0460附近,下道支撑位是1.0440美元.初道阻力位在12月19 日高点1.0535美元. 新西兰元兑美元 持稳在0.8329美元左右,略低于周四本地尾 盘水平.(完)