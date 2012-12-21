澳新汇市: 澳元及新西兰元兑美元及欧元周线恐将收跌

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
欧元兑新西兰元 报1.5876新西兰元,接近两周高位1.5916 新西兰元,本周已上涨2%. 近期欧元区局势有正面进展,包括希腊获得新的金援和德国企业信心 上扬,欧元全面走升. 澳元兑美元 自稍早的1.0482美元下滑至1.0450美元,远离上 周触及的三个月高位1.0585美元. 澳元本周下跌超过1%,因受围绕美国财政危机谈判的不确定性拖累.由 于临近年底,市场交投清淡也加剧了价格走势. 支撑位在1.0460附近,下道支撑位是1.0440美元.初道阻力位在12月19 日高点1.0535美元. 新西兰元兑美元 持稳在0.8329美元左右,略低于周四本地尾 盘水平.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。