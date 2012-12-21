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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 10:53 BJT

澳新汇市: 澳元及新西兰元兑美元及欧元周线恐将收跌

欧元兑新西兰元 报1.5876新西兰元,接近两周高位1.5916
新西兰元,本周已上涨2%.
    
    近期欧元区局势有正面进展,包括希腊获得新的金援和德国企业信心
上扬,欧元全面走升.
    
    澳元兑美元 自稍早的1.0482美元下滑至1.0450美元,远离上
周触及的三个月高位1.0585美元.
    
    澳元本周下跌超过1%,因受围绕美国财政危机谈判的不确定性拖累.由
于临近年底,市场交投清淡也加剧了价格走势.
    
    支撑位在1.0460附近,下道支撑位是1.0440美元.初道阻力位在12月19
日高点1.0535美元.
    
    新西兰元兑美元 持稳在0.8329美元左右,略低于周四本地尾
盘水平.(完)

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