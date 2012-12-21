澳新汇市: 澳元和新西兰元整理跌势,美国财政问题出现新的不确定性

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
澳元兑美元本周或下跌1%,受累于市场对美国政府可能无法及时就财 政悬崖问题达成协议的深度忧虑. 最近避险情绪升温导致投资者蜂拥买入债券、美元和日圆等避险资产 ,而临近年底交投清淡又令市场反应加剧. "大的新闻就是美国财政谈判未果,此外风险意愿受创,"道明证券(TD Securities)策略师Alvin Pontoh说. 他表示,投资者可能仍然小心谨慎,在近期风险资产整体大涨后,这种 谨慎气氛更浓了. "现在可能是时候修正了,"他说. 澳元短线支撑料在1.0420美元,此处为10-12月升势的38.2%回档位.阻 力位或在12月19日高点1.0535. 新西兰元兑美元 日内跌0.4%至0.8308美元,稍早因获利了结 曾短暂跌破0.8300.新西兰元本周料下跌1%. 澳元兑日圆 和新西兰元兑日圆 均受到冲击,双双 下跌约1%. 澳元和新西兰元兑欧元持稳,但仍接近数周低点.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即