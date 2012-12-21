澳新汇市: 澳元和新西兰元整理跌势,美国财政问题出现新的不确定性

澳元兑美元本周或下跌1%,受累于市场对美国政府可能无法及时就财 政悬崖问题达成协议的深度忧虑. 最近避险情绪升温导致投资者蜂拥买入债券、美元和日圆等避险资产 ,而临近年底交投清淡又令市场反应加剧. "大的新闻就是美国财政谈判未果,此外风险意愿受创,"道明证券(TD Securities)策略师Alvin Pontoh说. 他表示,投资者可能仍然小心谨慎,在近期风险资产整体大涨后,这种 谨慎气氛更浓了. "现在可能是时候修正了,"他说. 澳元短线支撑料在1.0420美元,此处为10-12月升势的38.2%回档位.阻 力位或在12月19日高点1.0535. 新西兰元兑美元 日内跌0.4%至0.8308美元,稍早因获利了结 曾短暂跌破0.8300.新西兰元本周料下跌1%. 澳元兑日圆 和新西兰元兑日圆 均受到冲击,双双 下跌约1%. 澳元和新西兰元兑欧元持稳,但仍接近数周低点.(完)