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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 12:54 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元整理跌势,美国财政问题出现新的不确定性

澳元兑美元本周或下跌1%,受累于市场对美国政府可能无法及时就财
政悬崖问题达成协议的深度忧虑.
    
    最近避险情绪升温导致投资者蜂拥买入债券、美元和日圆等避险资产
,而临近年底交投清淡又令市场反应加剧.
    
    "大的新闻就是美国财政谈判未果,此外风险意愿受创,"道明证券(TD 
Securities)策略师Alvin Pontoh说.
    
    他表示,投资者可能仍然小心谨慎,在近期风险资产整体大涨后,这种
谨慎气氛更浓了.
    
    "现在可能是时候修正了,"他说.
    
    澳元短线支撑料在1.0420美元,此处为10-12月升势的38.2%回档位.阻
力位或在12月19日高点1.0535.
    
    新西兰元兑美元 日内跌0.4%至0.8308美元,稍早因获利了结
曾短暂跌破0.8300.新西兰元本周料下跌1%.
    
    澳元兑日圆 和新西兰元兑日圆 均受到冲击,双双
下跌约1%.
    
    澳元和新西兰元兑欧元持稳,但仍接近数周低点.(完)

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