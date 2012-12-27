澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆接近高位,兑美元和欧元承压

澳元的五日,10日及20日均线朝上.若攻克89.01日圆,或可一路上探2011年高位90.04.挂在87.50上方的买单,则提供初步的支撑.

新西兰元 报70.18日圆,与一周前触及的四年高位71.36相距不远.新西兰元年度涨幅可望达到17%,澳元亦不惶多让,自1月来涨幅或将达13%.

但澳元及新西兰元兑美元则难以有所斩获,仍盘旋在一个月低点附近.投资人静观美国财政议题的进展,美国总统奥巴马已提前结束圣诞假期与国会恢复谈判.

澳元 持稳于1.0365美元,上日曾跌至1.0345美元的11月21日以来低位.澳元本月初曾攀抵三个月高位1.0585美元,今年涨幅可望至1.4%.

铁矿石及铜价上涨,未能扭转低迷的人气.

新西兰元 持平为0.8194美元,脱离0.8156美元的一个月低位.据信挂在0.8200左右的卖单,料将令新西兰元在短期内难以大幅上扬.

欧元/澳元 自稍早的1.2737升至1.2760,逼近三个月高位1.2824.欧元/新西兰 报1.6137,逼近周三触及约1.6220的六个月高点.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价