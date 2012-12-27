澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆接近高位,兑美元和欧元承压

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
澳元的五日,10日及20日均线朝上.若攻克89.01日圆,或可一路上探2011年高位90.04.挂在87.50上方的买单,则提供初步的支撑.
新西兰元 报70.18日圆,与一周前触及的四年高位71.36相距不远.新西兰元年度涨幅可望达到17%,澳元亦不惶多让,自1月来涨幅或将达13%.
但澳元及新西兰元兑美元则难以有所斩获,仍盘旋在一个月低点附近.投资人静观美国财政议题的进展,美国总统奥巴马已提前结束圣诞假期与国会恢复谈判.
澳元 持稳于1.0365美元,上日曾跌至1.0345美元的11月21日以来低位.澳元本月初曾攀抵三个月高位1.0585美元,今年涨幅可望至1.4%.
铁矿石及铜价上涨,未能扭转低迷的人气.
新西兰元 持平为0.8194美元,脱离0.8156美元的一个月低位.据信挂在0.8200左右的卖单,料将令新西兰元在短期内难以大幅上扬.
欧元/澳元 自稍早的1.2737升至1.2760,逼近三个月高位1.2824.欧元/新西兰 报1.6137,逼近周三触及约1.6220的六个月高点.(完)
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI