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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 12:46 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆大涨,但兑欧元下跌

澳元兑日圆 因而升至88.88日圆,逼近上周触及的一年半高位89.01日圆.但欧元涨势更强劲,欧元/澳元 升至1.2760澳元,过去三周涨幅达到4%.

同样的,新西兰元/日圆触及70.18日圆,逼近一周前触及的四年高位71.36,但兑欧元下跌.

澳元及新西兰元亦受美国财政谈判不确定性影响.

"我仍不是很相信美国会在年底前找出对策,"ASB法人外汇销售主管Tim Kelleher称.

"不论如何,年底前都会看到一些避开风险的操作,所以新西兰元要升向0.8250美元将有一番挣扎."

新西兰元/美元 触及周三所创的一个月低点0.8156美元,之后回稳至0.8198.

澳元/美元 回落至1.0360美元,本月稍早曾触及三个月高点1.0585美元.(完)

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