澳新汇市: 澳元兑日圆升至20个月新高,因日本经济数据低迷

技术图上的五日、10日与20日移动均线都看涨.若突破90.04,就可能升到四年高位.澳元今年已经累计上涨14%,为2009年以来最大涨幅.
但目前而言,Arab Bank Australia交易员David Scutt认为,澳元短期还有修正空间.
"仓位超买情况严重...回落只是时间问题."他预计澳元将跌到88日圆左右再回升.
新西兰元兑日圆 涨到71.15日圆左右,逼近上周所及约71.40的四年高位.今年以来累计涨幅有18%.
投资者最近大幅抛售日圆,因预计日本新首相安倍晋三将迫使央行采取更激进的货币刺激举措.
澳元兑美元 接近一个月低点,报1.0374美元.市场对美国财政磋商前景抱谨慎态度.
但铁矿石价格大涨,限制了澳元兑美元跌幅.
新西兰元兑美元 跌至0.8206美元,徘徊在周三所及一个月低点0.8156附近.
交易商在关注美国财政磋商情况,缺乏进展给新西兰元带来下行风险.
一交易员称:"若问题得不到解决,新西兰元就可能测试200日移动均线切入位0.8080美元."
其并称,若达成全面协议,就可能终止新西兰元跌势,并涨向0.8400美元.
欧元兑澳元 和新西兰元 守住近期涨势.最新报1.2762澳元,并小升至1.6133新西兰元.
交易商称,欧元强势是受到年底前的空头回补,以及大规模欧元/日圆买盘支撑.(完)
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(编译 程琳; 审校 侯向明)