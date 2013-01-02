澳新汇市: 澳元和新西兰元上扬,受美国达成财政协议激励

"该协议当然利好澳元、欧元和股市.欧洲和美国市场应有正面反应,"Westpac Bank的策略师Sean Callow称.

美国国会批准一项对富人增税但对大多数美国人降低税率的议案.该协议可避免对美国和全球经济造成拖累,利好股市、商品和成长敏感型货币.

但Callow对另一个会影响风险意愿的危险因素表示出谨慎态度."还有多久我们会开始担心美国债务上限问题?"他问到.

目前而言,首道阻力位在1.0500美元附近,随后是12月12日高位1.0585美元.

新西兰元 升至0.8385美元,流动性稀薄加剧了波动.新西兰市场因假期休市.(完)

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