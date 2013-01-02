澳新汇市: 澳元和新西兰元上扬,受美国达成财政协议激励

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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"该协议当然利好澳元、欧元和股市.欧洲和美国市场应有正面反应,"Westpac Bank的策略师Sean Callow称.
美国国会批准一项对富人增税但对大多数美国人降低税率的议案.该协议可避免对美国和全球经济造成拖累,利好股市、商品和成长敏感型货币.
但Callow对另一个会影响风险意愿的危险因素表示出谨慎态度."还有多久我们会开始担心美国债务上限问题?"他问到.
目前而言,首道阻力位在1.0500美元附近,随后是12月12日高位1.0585美元.
新西兰元 升至0.8385美元,流动性稀薄加剧了波动.新西兰市场因假期休市.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰; 审校 杜明霞)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。