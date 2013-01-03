澳新汇市: 澳元和新西兰元持坚,因市场冒险意愿受到支撑

澳元受铁矿石价格居高不下所支撑,铁矿石价格触及八个月高位每吨144.90美元.目前价格较9月低位已上涨了67%.

新西兰元兑美元 报0.8322,盘初时为0.8336.周三一度高见0.8394,之后因获利了结而回落.然跌势受限,因奶制品价格在最新的标售中跳涨2%.

新西兰元目标位在0.8400,支撑位在约0.8263/85区域.

澳元和新西兰元/日圆守在接近数年高位.澳元/日圆 最新报91.51日圆,隔夜高见91.77日圆,为2008年9月以来最高水准.

新西兰元兑日圆 报72.71日圆,隔夜高位为73.14,此为逾四年高位.去年新西兰元涨幅高达20%.(完)

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