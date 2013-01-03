澳新汇市: 澳元及新西兰元守住先前涨幅,此前受美国财政协议激励

澳元兑美元周三上扬1%,因美国批准财政协议避免跌落财政悬崖提振风险资产强劲上扬.

"很难找到澳元会走软的理由,"Kapstream Capital投资组合经理Steve Goldman称,并预计澳元兑美元2013年将交投于1.00-1.10美元区间.

"到了2月美国举债上限问题显现时,可能会面临一些风险,并可能会再次拖到最后一刻,但我们相信美国将提高举债上限,"他还称.

小时图支撑位料位于1.0480美元,短线阻力位于1.0516/35美元区域.

新西兰元兑美元 自盘初的0.8336美元微跌至0.8317美元,周三曾高见0.8394美元,之后则因部分获利了结而回落.(完)

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