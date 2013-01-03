澳新汇市: 澳元及新西兰元守住先前涨幅,此前受美国财政协议激励

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳元兑美元周三上扬1%,因美国批准财政协议避免跌落财政悬崖提振风险资产强劲上扬.
"很难找到澳元会走软的理由,"Kapstream Capital投资组合经理Steve Goldman称,并预计澳元兑美元2013年将交投于1.00-1.10美元区间.
"到了2月美国举债上限问题显现时,可能会面临一些风险,并可能会再次拖到最后一刻,但我们相信美国将提高举债上限,"他还称.
小时图支撑位料位于1.0480美元,短线阻力位于1.0516/35美元区域.
新西兰元兑美元 自盘初的0.8336美元微跌至0.8317美元,周三曾高见0.8394美元,之后则因部分获利了结而回落.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。