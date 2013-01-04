澳新汇市: 澳元和新西兰元兑美元小跌,兑日圆持于四年高位附近

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
澳元和新西兰元走软,受获利了结打压,且美联储公布会议记录显示,一些委员希望提前放缓资产购买步伐.
这使得澳元和新西兰元易出现回落.澳元目前位于1.0345-1.0527升势的38.2%回档位附近,下一支撑位在上述升势的61.8%回档位1.0414.阻力位在1.0484.
新西兰元在小时图上接近超卖区域,12月31日低点0.8196美元为下一目标位,周三高点0.8397是短期阻力位.
澳元和新西兰元兑日圆徘徊在数年高位附近.日本央行将采取更大胆措施来刺激经济的预期,令日圆近期承压.
澳元兑日圆 上涨0.4%至91.65日圆,距离2008年9月以来高位91.77不远.
新西兰元兑日圆 持坚于72.45,本周稍早触及逾四年高位73.14.
澳元和新西兰元兑欧元维持涨幅.欧元兑澳元 最新报1.2460澳元,远离上周所及三个月高点1.2807.欧元兑新西兰元 报1.5762新西兰元.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟/王兴亚; 审校 戴素萍/张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。