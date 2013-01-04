澳新汇市: 澳元和新西兰元兑美元小跌,兑日圆持于四年高位附近

澳元和新西兰元走软,受获利了结打压,且美联储公布会议记录显示,一些委员希望提前放缓资产购买步伐.

这使得澳元和新西兰元易出现回落.澳元目前位于1.0345-1.0527升势的38.2%回档位附近,下一支撑位在上述升势的61.8%回档位1.0414.阻力位在1.0484.

新西兰元在小时图上接近超卖区域,12月31日低点0.8196美元为下一目标位,周三高点0.8397是短期阻力位.

澳元和新西兰元兑日圆徘徊在数年高位附近.日本央行将采取更大胆措施来刺激经济的预期,令日圆近期承压.

澳元兑日圆 上涨0.4%至91.65日圆,距离2008年9月以来高位91.77不远.

新西兰元兑日圆 持坚于72.45,本周稍早触及逾四年高位73.14.

澳元和新西兰元兑欧元维持涨幅.欧元兑澳元 最新报1.2460澳元,远离上周所及三个月高点1.2807.欧元兑新西兰元 报1.5762新西兰元.(完)

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