澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆触及四年高位,兑美元亦持坚

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
日圆已经成为投资人在利差交易中的融资货币,亚洲盘初的需求推升了澳元及新西兰元.
澳元在93.20日圆处有些许阻力,若能突破96.50,有可能上看100日圆的心理关卡.澳元最新报92.32.
澳元兑美元 持坚在1.0487美元,周五纽约盘报在1.0479;由于澳元兑日圆有庞大买盘,澳元兑美元一度触及1.0513.此外,主要大宗商品价格续涨,也令澳元获得支撑.
澳元兑美元距离12月触及的三个月高点1.0585并不远.第一道阻力在上周高点1.0527,停止单聚焦在1.0530上方.
新西兰元兑美元持稳在约0.8313美元,此处为38.2%回档位水平.交易商认为新西兰元在此处续涨的空间不大,因为在约0.8350据信有卖单环伺.(完) (编译 李婷仪; 审校 龚芳)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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