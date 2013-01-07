澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆触及四年高位,兑美元亦持坚

日圆已经成为投资人在利差交易中的融资货币,亚洲盘初的需求推升了澳元及新西兰元.

澳元在93.20日圆处有些许阻力,若能突破96.50,有可能上看100日圆的心理关卡.澳元最新报92.32.

澳元兑美元 持坚在1.0487美元,周五纽约盘报在1.0479;由于澳元兑日圆有庞大买盘,澳元兑美元一度触及1.0513.此外,主要大宗商品价格续涨,也令澳元获得支撑.

澳元兑美元距离12月触及的三个月高点1.0585并不远.第一道阻力在上周高点1.0527,停止单聚焦在1.0530上方.