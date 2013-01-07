澳新汇市： 澳元和新西兰元兑日圆升至四年新高,兑美元持坚

"日圆看来超卖,与基本面相比,当前水准开始让人感觉沉重,"RBC Capital Markets策略师Michael Turner称.

他还称,倘若市场出现一波避险走势,那么汇价可能会轻易修正到90日圆附近.

澳元兑日圆在93.20日圆处有些许阻力,其上阻力位于96.50,若升破该位则可能上看100日圆的心理关卡.澳元兑日圆最新报92.24.

澳元兑美元 在1.0487美元处暂作歇息,周五纽约盘报在1.0479;由于澳元兑日圆有庞大买盘,澳元兑美元一度触及1.0513.此外,主要大宗商品价格续涨,也令澳元获得支撑.

澳元兑美元最新报价为1.0480,与12月触及的三个月高位1.0585相距不远.

新西兰元兑美元在0.8300美元附近整固,早盘报0.8313美元,为38.2%回档位水平.

交易商认为,新西兰元在此处续涨的空间不大,因为在约0.8350据信有卖单环伺.(完)

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