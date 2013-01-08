澳新汇市: 澳元与新西兰元由高点下跌,受澳洲贸易逆差走阔施压

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
这位交易商指出,1.0450美元处有买盘,阻力位在上周所及高位1.0527.
此前澳洲公布的11月贸易逆差升至五年以来最大,澳元应声走跌.澳洲11月贸易逆差升至26.4亿澳元,为连续第11个月出现逆差.
但近期大宗商品价格迅速攀升,暗示澳洲贸易状况已走出了最糟糕的境地.
新西兰元/美元 从早前的0.8370美元微跌至0.8359,但仍接近上月创下的15个月高点0.8477.
技术面来看,新西兰元料在0.8323-0.8375美元的区间波动,前者为21日移动均线切入位,后者为1月2日所及高位.
随着投资者削减多仓,澳元和新西兰元兑日圆均脱离四年高位.
澳元/日圆 日内跌0.4%至91.68日圆,脱离2008年9月以来最高位92.83日圆.新西兰元/日圆 跌0.5%,至73.10日圆.(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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