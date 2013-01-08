澳新汇市: 澳元与新西兰元由高点下跌,受澳洲贸易逆差走阔施压

这位交易商指出,1.0450美元处有买盘,阻力位在上周所及高位1.0527.

此前澳洲公布的11月贸易逆差升至五年以来最大,澳元应声走跌.澳洲11月贸易逆差升至26.4亿澳元,为连续第11个月出现逆差.

但近期大宗商品价格迅速攀升,暗示澳洲贸易状况已走出了最糟糕的境地.

新西兰元/美元 从早前的0.8370美元微跌至0.8359,但仍接近上月创下的15个月高点0.8477.

技术面来看,新西兰元料在0.8323-0.8375美元的区间波动,前者为21日移动均线切入位,后者为1月2日所及高位.

随着投资者削减多仓,澳元和新西兰元兑日圆均脱离四年高位.