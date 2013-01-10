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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 09:51 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元守在高位附,静候中国数据出炉

澳元兑美元 报1.0496,稍早报1.0505,隔夜曾攀升至12月18日以来最高水准1.0536.

澳元兑美元一直难以维持在关键支撑位1.0500上方;若突破该水准,澳元可能测试1.0550,交易商称1.0550有期权相关卖单.但技术图型显示,澳元可能向1.0400回落.

新西兰元兑美元 报0.8386,亦接近周三触及的三周高位0.8410.疑似有来自海外中长期投资大户对新西兰长期公债的需求,这支撑了新西兰元.(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/杜明霞; 审校 龚芳/李婷仪)

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