澳新汇市:澳元及新西兰元兑日圆升至四年新高,受日相安倍政策激励

对日本央行将更加积极放宽货币政策的揣测继续打压日圆.政府正敦促日本央行以2%的通胀率和就业最大化为政策目标.

日本是澳洲第二大出口市场,因此日本经济增长加速的话,可能有利于澳洲贸易.

澳元兑美元 守住此前深度涨幅报1.0584美元,之前一度冲至1.0599的9月中旬以来最高.本周澳元有望收高1.1%,为四个月来最大单周涨幅.

澳元兑美元下道目标位是1.0600,然后是9月高位1.0625,交易商称此水准上方有止损单.首道小时线支撑位在1.0565左右,1.0540/45支撑作用更大.

铁矿石价格飙升也支撑了澳元.铁矿石价格.IO62-CNI=SI本周触及15个月高位.

新西兰元兑美元约报0.8432美元,此前一度攀至0.8462美元的12月17日来高位.

交易商称,新西兰元仍保持上升势头,可能突破0.8477美元的2012年高位.支撑位在0.8396,这是55小时移动均线切入位,本周一直没有跌破该均线.(完)

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