澳新汇市: 澳元与新西兰元兑日圆创四年新高,因日本拟大幅调整货币政策

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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今日稍早日本政府批准1,170亿美元经济刺激计划后,市场愈发预计日本央行将祭出更加激进的货币宽松举措,日圆因而持续受到重挫.
日本首相安倍晋三表示,央行应该考虑将就业最大化作为一项货币政策目标,以帮助促进经济.
"政府似乎决定尽可能施压央行,与以往不同,这次或将奏效,"Arab Bank Australia交易员David Scutt称.
他预计澳元兑日圆首先将进行一段时间的整固,之后将上攻2008年高位104.48日圆.
日本是澳洲第二大出口市场,因此日本经济增长加速的话,可能有利于澳洲贸易.
澳元兑美元 在1.0574美元附近徘徊,早盘报1.0588美元,此前曾涨至1.0599美元,为9月中旬以来最高.汇价本周有望收涨0.9%.
澳元兑美元下道目标位是1.0600,然后是9月高位1.0625,交易商称此水准上方有止损单.首道小时线支撑位在1.0565左右,1.0540/45支撑作用更大.
铁矿石价格飙升也支撑了澳元.铁矿石价格 .IO62-CNI=SI 本周触及15个月高位.
新西兰元兑美元 报0.8426美元,早盘报0.8446美元,此前曾涨至四周高位0.8462美元,本周有望收高1.2%.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。