澳新汇市: 澳元与新西兰元兑日圆创四年新高,因日本拟大幅调整货币政策

今日稍早日本政府批准1,170亿美元经济刺激计划后,市场愈发预计日本央行将祭出更加激进的货币宽松举措,日圆因而持续受到重挫.

日本首相安倍晋三表示,央行应该考虑将就业最大化作为一项货币政策目标,以帮助促进经济.

"政府似乎决定尽可能施压央行,与以往不同,这次或将奏效,"Arab Bank Australia交易员David Scutt称.

他预计澳元兑日圆首先将进行一段时间的整固,之后将上攻2008年高位104.48日圆.

日本是澳洲第二大出口市场,因此日本经济增长加速的话,可能有利于澳洲贸易.

澳元兑美元 在1.0574美元附近徘徊,早盘报1.0588美元,此前曾涨至1.0599美元,为9月中旬以来最高.汇价本周有望收涨0.9%.

澳元兑美元下道目标位是1.0600,然后是9月高位1.0625,交易商称此水准上方有止损单.首道小时线支撑位在1.0565左右,1.0540/45支撑作用更大.

铁矿石价格飙升也支撑了澳元.铁矿石价格 .IO62-CNI=SI 本周触及15个月高位.

新西兰元兑美元 报0.8426美元,早盘报0.8446美元,此前曾涨至四周高位0.8462美元,本周有望收高1.2%.(完)

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