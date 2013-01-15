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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:13 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆上涨,兑美元亦持坚

1.06美元水准之前有期权相关卖单排列,高于1.0625处有停止盘.支撑位在1.0502,为1.0345-1.0599这波涨势的38.2%回档位,交易员指该水准下方有停止单.

新西兰元/美元 小幅走软至0.8421美元,在新西兰企业信心指数意外跳涨的消息公布后曾一度升至0.8430.

目前新西兰元仍未远离12月触及的0.8477美元16个月高位,支撑位料在0.8406.

澳元和新西兰元兑日圆创下四年新高,自去年11月以来均扬升逾13%,因预期日本央行将被迫采取更加积极的行动来对抗通缩并刺激疲弱的经济.

澳元/日圆 攀升至94.63日圆,追平周一所创的2008年8月以来高点.

新西兰元/日圆 亦触及2008年9月以来高点75.49日圆.

澳元和新西兰元兑欧元在大跌后仍无起色.欧元/澳元 报1.2647澳元,之前在海外市场触及1月2日以来高位1.2709.欧元/新西兰元 接近周一触及的两周高点1.5976新西兰元.(完)

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