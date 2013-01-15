澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆上涨,兑美元亦持坚

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
1.06美元水准之前有期权相关卖单排列,高于1.0625处有停止盘.支撑位在1.0502,为1.0345-1.0599这波涨势的38.2%回档位,交易员指该水准下方有停止单.
新西兰元/美元 小幅走软至0.8421美元,在新西兰企业信心指数意外跳涨的消息公布后曾一度升至0.8430.
目前新西兰元仍未远离12月触及的0.8477美元16个月高位,支撑位料在0.8406.
澳元和新西兰元兑日圆创下四年新高,自去年11月以来均扬升逾13%,因预期日本央行将被迫采取更加积极的行动来对抗通缩并刺激疲弱的经济.
澳元/日圆 攀升至94.63日圆,追平周一所创的2008年8月以来高点.
新西兰元/日圆 亦触及2008年9月以来高点75.49日圆.
澳元和新西兰元兑欧元在大跌后仍无起色.欧元/澳元 报1.2647澳元,之前在海外市场触及1月2日以来高位1.2709.欧元/新西兰元 接近周一触及的两周高点1.5976新西兰元.(完)
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该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当