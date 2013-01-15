澳新汇市: 澳元与新西兰元兑日圆下跌,兑美元也受拖累

新西兰元受挫更重,兑日圆 下跌0.9%至74.70日圆,今日稍早曾触及75.49日圆新高,为2008年9月以来最高.

"澳元兑日圆(在三个月时间里)自79日圆涨至95日圆,涨幅约达20%...这是一波十分强劲的涨势.汇价上涨如此之多,因此很容易回落,"瑞银利率策略师Matthew Johnson称.

他还表示日本政府或许仍乐见日圆进一步走软,预计不会出现大幅修正.

"(但是)当然要提醒人们的是,这并不是单边押注,"Johnson补充道.

澳元兑美元 在1.0555美元处受到遏制,但仍距上周所及略低于1.0600美元处的四个月高位不远.澳元兑美元早盘报1.0568美元.

支撑位在1.0502美元,为1.0345-1.0599这波涨势的38.2%回档位,其下据称挂有停止单.交易商称,1.06美元水准之前有期权相关卖单排列,高于1.0625美元处有停止单.

新西兰元兑美元 跌至0.8405美元,此前因新西兰企业信心意外跳升而涨至0.8430美元.(完)

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