澳新汇市: 澳元与新西兰元兑日圆下跌,兑美元也受拖累

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
新西兰元受挫更重,兑日圆 下跌0.9%至74.70日圆,今日稍早曾触及75.49日圆新高,为2008年9月以来最高.
"澳元兑日圆(在三个月时间里)自79日圆涨至95日圆,涨幅约达20%...这是一波十分强劲的涨势.汇价上涨如此之多,因此很容易回落,"瑞银利率策略师Matthew Johnson称.
他还表示日本政府或许仍乐见日圆进一步走软,预计不会出现大幅修正.
"(但是)当然要提醒人们的是,这并不是单边押注,"Johnson补充道.
澳元兑美元 在1.0555美元处受到遏制,但仍距上周所及略低于1.0600美元处的四个月高位不远.澳元兑美元早盘报1.0568美元.
支撑位在1.0502美元,为1.0345-1.0599这波涨势的38.2%回档位,其下据称挂有停止单.交易商称,1.06美元水准之前有期权相关卖单排列,高于1.0625美元处有停止单.
新西兰元兑美元 跌至0.8405美元,此前因新西兰企业信心意外跳升而涨至0.8430美元.(完)
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该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当