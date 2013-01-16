澳新汇市: 澳元和新西兰元兑欧元重拾升势,兑日圆跌离高位

支撑位料在1.2572澳元,为1月涨势的38.2%回档位,阻力位在1.2700.技术分析认为欧元/澳元可能向下跌破1.2565,下看1月涨势的50%回档位1.2530.

欧元/新西兰元 从周二高位1.5926下滑至1.5800新西兰元,脱离本周稍早触及的两周高位约1.5975.

不过,欧元兑澳元和新西兰元较11月低点仍上涨逾2%,近来受到欧洲央行进一步降息预期消退的提振.

日本经济财政大臣甘利明警告称,日圆过度疲弱可能刺激进口物价,影响人民的生活.他的讲话促使投资者出脱日圆空头仓位,令日圆走势发生反转.

澳元/日圆 回升至93.64日圆,本周稍早曾创下四年高位94.63.

新西兰元/日圆 报74.63日圆,周二一度触及75.49日圆的2008年9月以来高位.

澳元/美元 微升至1.0576美元,接近上周创下的四个月高点1.0600,早盘报1.0563.支撑位料在10日移动均线附近的1.0520,1.0600之前布有选择权相关卖盘.

新西兰元/美元 自早盘的0.8391走坚至0.8418美元,距离12月创下的16个月高位0.8477不远.支撑位在10日移动均线所在的0.8373.(完)

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