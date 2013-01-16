澳新汇市: 澳元和新西兰元兑欧元重拾升势,兑日圆跌离高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
支撑位料在1.2572澳元,为1月涨势的38.2%回档位,阻力位在1.2700.技术分析认为欧元/澳元可能向下跌破1.2565,下看1月涨势的50%回档位1.2530.
欧元/新西兰元 从周二高位1.5926下滑至1.5800新西兰元,脱离本周稍早触及的两周高位约1.5975.
不过,欧元兑澳元和新西兰元较11月低点仍上涨逾2%,近来受到欧洲央行进一步降息预期消退的提振.
日本经济财政大臣甘利明警告称,日圆过度疲弱可能刺激进口物价,影响人民的生活.他的讲话促使投资者出脱日圆空头仓位,令日圆走势发生反转.
澳元/日圆 回升至93.64日圆,本周稍早曾创下四年高位94.63.
新西兰元/日圆 报74.63日圆,周二一度触及75.49日圆的2008年9月以来高位.
澳元/美元 微升至1.0576美元,接近上周创下的四个月高点1.0600,早盘报1.0563.支撑位料在10日移动均线附近的1.0520,1.0600之前布有选择权相关卖盘.
新西兰元/美元 自早盘的0.8391走坚至0.8418美元,距离12月创下的16个月高位0.8477不远.支撑位在10日移动均线所在的0.8373.(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。