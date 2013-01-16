澳新汇市: 澳元和新西兰元兑欧元重拾升势,兑日圆则延续跌势

欧元兑新西兰元 跌至1.5790新西兰元,脱离周二所及的高点1.5926,并远离本周稍早创下的两周高点1.5975.

不过,交易员认为修正并不一定意味着欧元的涨势发生逆转.欧元兑澳新货币已经由11月的低点上涨逾2%.

"欧元有可能遭遇更大跌势,但那是一段时间之后的事情."苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示.他预计今年下半年欧元会跌至1.2200澳元.

一位日本官员的讲话也使日圆的跌势发生逆转.日本经济财政大臣甘利明周二发出警告,日圆过度贬值可能推升进口价格,使民生受到影响.该讲话促使投资者结清日圆空仓.

澳元兑日圆 跌回至一周低点93.05日圆,日内下跌0.8%.澳元周二曾涨至四年新高94.63日圆.

新西兰元兑日圆 跌至74.05,本周稍早曾触及2008年9月以来的最高点75.49.(完)

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