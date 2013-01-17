澳新汇市: 澳洲就业数据不及预期打压澳元,新西兰元则持坚

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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银行间利率期货<0#YIB:>显示,澳洲央行2月5日政策会议降息的机率有三分之一;利率掉期 则暗示今年利率最终会来到2.5%的历史低位.
澳元对近期一连串疲弱数据表现出抗跌性,这些数据包括贸易逆差扩大及零售销售不佳.澳元仍距离上周创下的四个月高位1.0600美元不远.澳洲主要出口品铁矿石价格的回升,协助抑制澳元跌势.
交易商指称,澳元在1.0520美元之前有买盘,其下有停止单.支撑位在1.0500/05,为1.0345/1.0599走势的38.2%回档位.主要阻力位在1.0600附近.
新西兰元兑美元 持坚在0.8419,盘初报0.8404.阻力位为12月创下的16个月高位0.8477.支撑位则在10日移动均线切入位0.8377.
新西兰最新的乳制品拍卖价格上涨,为新西兰元提供支撑.
欧元兑澳元 在澳洲就业报告出炉后跳涨0.005澳元至1.2619,但本周仍下跌0.3%.欧洲一位高官此前对欧元近期涨势表示抱怨,给欧元带来压力.
欧元兑新西兰元 持稳在1.5815新西兰元,在海外市场曾触及1.5780的低位.
澳新货币兑日圆均持坚,澳元兑日圆 报93.64日圆,和四年高位相去不远,并从海外低点92.42反弹.澳元上周触及94.63,为2008年以来的高位.
新西兰元/日圆 报74.50日圆,在海外市场曾低见73.45日圆.新西兰元周二触及了2008年9月以来的高点75.49日圆.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。