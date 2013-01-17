澳新汇市: 澳洲就业数据不及预期打压澳元,新西兰元则持坚

银行间利率期货<0#YIB:>显示,澳洲央行2月5日政策会议降息的机率有三分之一;利率掉期 则暗示今年利率最终会来到2.5%的历史低位.

澳元对近期一连串疲弱数据表现出抗跌性,这些数据包括贸易逆差扩大及零售销售不佳.澳元仍距离上周创下的四个月高位1.0600美元不远.澳洲主要出口品铁矿石价格的回升,协助抑制澳元跌势.

交易商指称,澳元在1.0520美元之前有买盘,其下有停止单.支撑位在1.0500/05,为1.0345/1.0599走势的38.2%回档位.主要阻力位在1.0600附近.

新西兰元兑美元 持坚在0.8419,盘初报0.8404.阻力位为12月创下的16个月高位0.8477.支撑位则在10日移动均线切入位0.8377.

新西兰最新的乳制品拍卖价格上涨,为新西兰元提供支撑.

欧元兑澳元 在澳洲就业报告出炉后跳涨0.005澳元至1.2619,但本周仍下跌0.3%.欧洲一位高官此前对欧元近期涨势表示抱怨,给欧元带来压力.

欧元兑新西兰元 持稳在1.5815新西兰元,在海外市场曾触及1.5780的低位.

澳新货币兑日圆均持坚,澳元兑日圆 报93.64日圆,和四年高位相去不远,并从海外低点92.42反弹.澳元上周触及94.63,为2008年以来的高位.

新西兰元/日圆 报74.50日圆,在海外市场曾低见73.45日圆.新西兰元周二触及了2008年9月以来的高点75.49日圆.(完)

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