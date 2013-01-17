澳新汇市: 澳元因就业数据逊于预期受挫,新西兰元表现好于澳元

澳元兑日圆 跌幅更大,下挫0.8%至92.62日圆,进一步远离周二所及四年高位94.65.

银行间利率期货<0#YIB:>显示,澳洲央行在2月5日政策会议上降息至3.0%的机率有三分之一;利率掉期 则暗示今年利率最终会来到2.5%的历史低位.

"由于失业率继续攀升,澳洲央行将发现很难不进一步降息,"澳洲国民银行高级市场分析师Spiros Papadopoulo说.

尽管出现下跌,但澳元兑美元仍接近上周触及的四个月高点约1.0600美元.初步支撑位在1.0500附近,此为12月26日至1月10日涨势的38.2%回档位.强阻力位在1.0600附近.

澳元兑新西兰元 跌0.4%至1.2523新西兰元.

新西兰元表现好于澳元,得益于乳品价格持续强劲.新西兰元兑美元 仅小跌0.2%至0.8392美元.

技术面看,新西兰元主要阻力位在12月创下的16个月高位0.8477附近.支撑位则在10日移动均线切入位0.8377.(完)

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