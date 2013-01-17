澳新汇市: 澳元因就业数据逊于预期受挫,新西兰元表现好于澳元

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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澳元兑日圆 跌幅更大,下挫0.8%至92.62日圆,进一步远离周二所及四年高位94.65.
银行间利率期货<0#YIB:>显示,澳洲央行在2月5日政策会议上降息至3.0%的机率有三分之一;利率掉期 则暗示今年利率最终会来到2.5%的历史低位.
"由于失业率继续攀升,澳洲央行将发现很难不进一步降息,"澳洲国民银行高级市场分析师Spiros Papadopoulo说.
尽管出现下跌,但澳元兑美元仍接近上周触及的四个月高点约1.0600美元.初步支撑位在1.0500附近,此为12月26日至1月10日涨势的38.2%回档位.强阻力位在1.0600附近.
澳元兑新西兰元 跌0.4%至1.2523新西兰元.
新西兰元表现好于澳元,得益于乳品价格持续强劲.新西兰元兑美元 仅小跌0.2%至0.8392美元.
技术面看,新西兰元主要阻力位在12月创下的16个月高位0.8477附近.支撑位则在10日移动均线切入位0.8377.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。