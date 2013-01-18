澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆接近四年高位,关注中国经济数据

澳元/日圆 盘初升至95.02日圆,为2008年8月以来高位,当时曾达到104.48日圆.澳元/日圆在上一交易日跳涨1.4%.

新西兰元/日圆 报75.24日圆,守住周四录得的巨大涨幅,周四盘中一度高至75.80,为2008年9月触及88.10以来最高.

中国重要数据公布在即,澳元和新西兰元兑美元均停滞不前.澳元/美元 报1.0550,距离上周创下的四个月高位约1.0600不远,早盘时在1.0545.初步支撑位料在1.0500附近,阻力位约在1.0600.

新西兰元/美元 在新西兰弱于预期的通胀数据公布后跌0.01美元至0.8324,随后缩减跌幅,最新报0.8370.

新西兰元/美元近期初步支撑位料为盘中低点0.8350,随后为0.8325.初步阻力位在0.8400,而后是0.8420.

澳元和新西兰元兑欧元跌后难有起色.欧元/澳元 约报1.2681澳元,之前在海外市场触及两周高位1.2717,周四尾盘为1.2638.欧元/新西兰元 最高涨至1.6019新西兰元,为12月31日以来高点.(完)

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