澳新汇市: 澳新货币兑日圆接近四个月高位,因预期日央行实施刺激举措

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
在巨大的政治压力下,日本央行可能会考虑在1月21-22日会议上承诺无限量购买资产,直至2%的通胀率目标有望达到.
但交易员仍然警惕,因日央行过去多有令人失望的表现.若央行的举措并不激进,日圆可能走高.
日本经济的持续复苏将有利于澳洲与新西兰,同时也会促进全球经济的增长与贸易,并拉抬大宗商品价格.日本是澳新两国的重要出口市场.
澳元兑日圆技术阻力在95.45,新西兰元兑日圆阻力在77.86.
在市场聚焦日央行会议之际,澳新货币兑美元走势的关注度退居其次.澳元兑美元 报1.0500美元,较周五本地尾盘几无变动,但仍接近本月稍早所及的1.0600附近的四个月高点.
澳元兑美元支撑位在20日移动均线1.0475/80,之后是55日均线1.0460.阻力位在1.0520.
新西兰元 从盘初的0.8364略微跌至0.8345美元,与周五本地尾盘相差不大.新西兰元仍在去年12月触及的16个月高点0.8477美元附近.
新西兰上周五公布的通胀数据弱于预期,给新西兰元造成冲击.支撑位在0.8325美元,阻力约在美元0.8380.
澳洲本周关键事件是周三的第四季通胀数据.第四季消费者物价指数(CPI)料为较前季上涨0.4%,CPI加权中值料涨0.7%,较上年同期涨幅可能为2.5%,位于澳洲央行2-3%目标区间的中端.若通胀数据远低于预估,则将加大澳洲2月降息机率,市场目前认为机率仅为三分之一.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/隋芬; 审校 戴素萍/杜明霞)
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