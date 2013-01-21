澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆脱离四年高点,兑英镑扬升

新西兰元兑日圆 从盘初的75.41跌至74.88日圆,不过距离周五所及的2008年以来高位75.80仍不远.

在巨大的政治压力下,日本央行可能会考虑在1月21-22日会议上至少会将资产购买和贷款计划规模增加10万亿(兆)日圆,并将通胀目标提高一倍至2%.

但交易员仍然警惕,若日央行的举措并不激进,日圆可能走高.

日本经济的持续复苏将有利于澳洲与新西兰,同时也会促进全球经济的增长与贸易,并拉抬大宗商品价格.日本是澳新两国的重要出口市场.

澳元兑日圆技术阻力在95.45,新西兰元兑日圆阻力在77.86.

市场聚焦日央行会议,澳新货币兑美元的走势迟滞.澳元兑美元 小升至1.0515美元,较周五本地尾盘几无变动,但仍接近本月稍早所及的1.0600附近的四个月高点.

澳元兑美元支撑位在20日移动均线1.0475/80,之后是55日均线1.0460.阻力位在1.0520.

新西兰元 持稳于0.8356,仍在消化周五通胀数据弱于预期带来的冲击.该数据支持新西兰利率在一段时间内仍将维持在纪录低位2.5%的观点.

新西兰元支撑位在0.8325美元,阻力约在0.8380美元.

澳元和新西兰元兑英镑升至数月高位.英镑兑澳元 跌至8月来最低水准1.5056澳元,英镑兑新西兰元 跌至近一年低位1.8921新西兰元.(完)

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