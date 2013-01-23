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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 08:56 BJT

澳新汇市: 澳元下跌,澳洲通胀数据低于预期提升降息机率

路透悉尼1月23日 - 澳元兑美元 周三下跌,此前澳洲公布的第四季通胀率数据低于预期,这令市场略微上调了下月降息的预期.

澳元兑美元一度从1.0558美元跌至盘中低位1.0541美元,最新报1.0548美元,日内下跌0.2%.(完)

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