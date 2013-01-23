澳新汇市: 澳元下跌,澳洲通胀数据低于预期提升降息机率

更新版 1-香港个股：中国联通停牌以待刊发内幕消息，对混改落实传闻不予置评
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透悉尼1月23日 - 澳元兑美元 周三下跌,此前澳洲公布的第四季通胀率数据低于预期,这令市场略微上调了下月降息的预期.
澳元兑美元一度从1.0558美元跌至盘中低位1.0541美元,最新报1.0548美元,日内下跌0.2%.(完)
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路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。