澳新汇市: 澳元受创下跌,因温和通胀数据增加降息机率

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
野村驻悉尼的分析师Martin Whetton称,"尽管未来数季通胀前景疲软,给予澳洲央行降息的空间,但我们认为2月会议上不太可能降息."
"国际环境已经大幅改善,而且国内经济没有大幅恶化."
全球环境最近几周转好,中国经济看似在拐弯,另外铁矿石价格也反弹,减轻了国内政策再度宽松的紧迫性.
欧元兑澳元 从海外市场低点的1.2560澳元涨至1.2604澳元.
预计澳元支撑在1.0500美元,阻力位在海外市场创出的一周高点1.0578.本月稍早澳元创出1.0599美元,为去年9月14日以来最高.
新西兰元兑美元 持稳在0.840美元附近,此前在海外市场创出一周高点0.8430.新西兰元支撑依然在0.8380,首道阻力在0.8440.
澳元兑新西兰元 跌至近一周低位1.2514新西兰元.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 高琦)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)