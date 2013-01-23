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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 12:24 BJT

澳新汇市: 澳元受创下跌,因温和通胀数据增加降息机率

野村驻悉尼的分析师Martin Whetton称,"尽管未来数季通胀前景疲软,给予澳洲央行降息的空间,但我们认为2月会议上不太可能降息."

"国际环境已经大幅改善,而且国内经济没有大幅恶化."

全球环境最近几周转好,中国经济看似在拐弯,另外铁矿石价格也反弹,减轻了国内政策再度宽松的紧迫性.

欧元兑澳元 从海外市场低点的1.2560澳元涨至1.2604澳元.

预计澳元支撑在1.0500美元,阻力位在海外市场创出的一周高点1.0578.本月稍早澳元创出1.0599美元,为去年9月14日以来最高.

新西兰元兑美元 持稳在0.840美元附近,此前在海外市场创出一周高点0.8430.新西兰元支撑依然在0.8380,首道阻力在0.8440.

澳元兑新西兰元 跌至近一周低位1.2514新西兰元.(完)

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