澳新汇市: 澳元和新西兰元回落,中国制造业数据公布前市场情绪谨慎

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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新西兰元/美元 持稳在0.8412美元,周三当地尾盘报0.8410,本月初曾触及0.8462的高位.支撑仍在0.8380,初步阻力位在0.8450.
澳元支撑位在1.0500美元,阻力在海外市场所创一周高位1.0578.
澳元/日圆续贬,或将创下六个月来最大单周跌幅.澳元 报93.17日圆,远离上周所创四年半高位95.02日圆.
新西兰元 报74.54日圆,上周曾创下2008年以来高位75.80日圆.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。