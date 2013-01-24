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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 09:45 BJT

澳新汇市: 澳元和新西兰元回落,中国制造业数据公布前市场情绪谨慎

新西兰元/美元 持稳在0.8412美元,周三当地尾盘报0.8410,本月初曾触及0.8462的高位.支撑仍在0.8380,初步阻力位在0.8450.

澳元支撑位在1.0500美元,阻力在海外市场所创一周高位1.0578.

澳元/日圆续贬,或将创下六个月来最大单周跌幅.澳元 报93.17日圆,远离上周所创四年半高位95.02日圆.

新西兰元 报74.54日圆,上周曾创下2008年以来高位75.80日圆.(完)

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