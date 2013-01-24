澳新汇市: 澳元/美元下跌,即使中国PMI数据亮丽

"澳元看来精疲力尽,一周来上攻1.0600美元均告失败,"Arab Bank Australia交易员David Scutt称.

"若澳元无法在强劲的中国数据推动下走高,则将回落,"他称,并预计澳元将测试重要回档位1.0500美元或1.0470美元.