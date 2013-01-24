澳新汇市: 澳元/美元下跌,即使中国PMI数据亮丽

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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"澳元看来精疲力尽,一周来上攻1.0600美元均告失败,"Arab Bank Australia交易员David Scutt称.
"若澳元无法在强劲的中国数据推动下走高,则将回落,"他称,并预计澳元将测试重要回档位1.0500美元或1.0470美元.
澳元仅从汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)报告中获得短暂提振,数据显示中国1月制造业增长加快至两年高位.
相比之下,新西兰元距本月初所及高位0.8462美元不远.
"新西兰元应会继续走坚,但不会突破近期交易区间,"澳新银行市场研究部主管David Croy称.
过去三周,新西兰元兑美元守在0.8324-0.8462美元区间.从技术面来看,支撑仍位于0.8380美元附近,首道阻力线料位于0.8450美元.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。