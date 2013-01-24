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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 14:23 BJT

澳新汇市: 澳元/美元下跌,即使中国PMI数据亮丽

"澳元看来精疲力尽,一周来上攻1.0600美元均告失败,"Arab Bank Australia交易员David Scutt称.

"若澳元无法在强劲的中国数据推动下走高,则将回落,"他称,并预计澳元将测试重要回档位1.0500美元或1.0470美元.

澳元仅从汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)报告中获得短暂提振,数据显示中国1月制造业增长加快至两年高位.

相比之下,新西兰元距本月初所及高位0.8462美元不远.

"新西兰元应会继续走坚,但不会突破近期交易区间,"澳新银行市场研究部主管David Croy称.

过去三周,新西兰元兑美元守在0.8324-0.8462美元区间.从技术面来看,支撑仍位于0.8380美元附近,首道阻力线料位于0.8450美元.(完)

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